«أكاديمية الفنون»: التقديم بعد 10 أغسطس.. والحد الأدنى للقبول 55%

تستعد أكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة لقبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة 2023، ومن بعض الشهادات، للدراسة في معاهد الأكاديمية بفرعي الهرم والإسكندرية تزامنا مع انطلاق التنسيق للعام الدراسي 2023/2024.

وأضافت الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأكاديمية تفتح باب القبول في المعاهد بفرعي الهرم والإسكندرية من بعد يوم 10 أغسطس الجاري.

وأشارت رئيسة الأكاديمية، إلى أن الحد الأدنى للقبول 55% لطلاب الثانوية العامة، للافتة إلى أن الأكاديمية تقبل أيضا طلاب الثانوية العامة من دفعتين سابقتين، موضحة أن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر موقع الأكاديمية على الإنترنت.

معاهد أكاديمية الفنون

تضم أكاديمية الفنون، التابعة لوزارة الثقافة، 8 معاهد عليا مدة الدراسة بها 4 سنوات كالتالي:

1- المعهد العالي للفنون المسرحية.

2- المعهد العالي للموسيقى والكونسرفتوار.

3-المعهد العالي للسينما.

4- المعهد العالي للنقد الفني.

5- المعهد العالي للموسيقى العربي.

6- المعهد العالي للفنون الشعبية.

7 المعهد العالي لفنون الطفل.

8- المعهد العالي للباليه.

في سياق آخر، انطلقت اليوم السبت، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، لطلاب الثانوية العامة 2023، وبدأ موقع التنسيق الإلكتروني منذ الصباح، في استقبال تسجيل رغبات طلاب هذه المرحلة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.