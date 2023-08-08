إحياء مئوية الأديبة لطيفة الزيات بمسابقة لترجمة مقالها «الكاتب والحرية»

أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن مسابقة لترجمة أحد مقالات الأديبة الراحلة الدكتورة لطيفة الزيات، بعنوان الكاتب والحرية، من كتاب «الأدب والوطن»، ضمن الاحتفالات بمئويتها في الدورة الخامسة من مسابقة كشاف المترجمين، حسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء.

وحدد المركز شروط المشاركة والتقديم في المسابقة، وهي أن يطلب المتسابق نسخة من المقال عبر البريد الإلكتروني «awards@nct.gov.eg»، وأن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي لغات أخرى، وأن يرسل المتسابق الترجمة عبر البريد الإلكتروني بصيغتي ملفي «word» و«pdf»، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة للمترجم وصورة للرقم القومي.‎

ولم يشترط المركز سنا محدد للمتقدمين إلى المسابقة، بينما حدد يوم 31 أغسطس الجاري، كآخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين، فيما أشار البيان إلى أن المركز سيمنح مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة لشهادات تقدير.