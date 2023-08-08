«التنسيق الحضاري» يدرج اسم وزير الخارجية الأسبق إسماعيل فهمي في «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الدبلوماسي إسماعيل فهمي في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى توثيق المباني التي عاش بها المبدعون والشخصيات التاريخية التي أسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وعلق التنسيق الحضاري لافتة «عاش هنا» على منزل الذي عاش به الراحل والكائن في 22 شارع سراي الجزيرة - الزمالك – القاهرة.

معلومات عن الدبلوماسي إسماعيل فهمي

وحسب موقع التنسيق الحضاري: ولد إسماعيل فهمي في القاهرة، في 20 أكتوبر 1922، وعمل ضمن الوفد المصري في الأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة النووية، وعرفت عنه قدراته وحنكته في إجراء المفاوضات.

شغل الراحل عدة مناصب، منها «سفير مصر إلى النمسا من 1968 إلى 1971، ووزيرا للسياحة من 1971 - 1973، وزيرا للخارجية من 1973 – 1977 نائبا لرئيس الوزراء 1975 – 1977».

وعندما قرر السادات زيارة إسرائيل في العام 1977، اعترض إسماعيل فهمي وقدم استقالته إلى الحكومة، وبعد خروجه من العمل السياسي، داوم على كتابة الكتب والمقالات التي تتناول نشاطات صنع السلام في الشرق الأوسط، وأشهر كتبه كان «التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط: رؤية عربية» عن دار الشروق، كما اشتغل بالعمل الأكاديمي لعدة سنوات حتى وفاته في 22 نوفمبر 1997.