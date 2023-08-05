هل تقبل أكاديمية الفنون طلاب الثانوية الأزهرية؟.. إليك التفاصيل

تستعد معاهد أكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة، استقبال دفعة جديدة من حملة الثانوية العامة 2023 أو ما يعادلها من داخل وخارج مصر للالتحاق بالعام الدراسي المقبل 2023/ 2024، فهل يقتصر القبول بالأكاديمية على طلاب الثانوية العامة، أم يمكن قبول الطلاب من حملة الثانوية الأزهرية؟.

معاهد تقبل طلاب الأزهر في أكاديمية الفنون

أوضحت الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون في تصريح خاص لـ«الوطن» أن أكاديمية الفنون تفتح باب القبول والتسجيل بها من بعد 10 أغسطس الجاري، على أن يكون التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية.

وتابعت «جبارة»: أكاديمية الفنون تقبل طلاب الثانوية العامة 2023، بجانب دفعة 2022، و2021، بحد أدنى 55% للمجموع، كما تقبل الأكاديمية طلاب الثانوية الأزهرية في بعض المعاهد وهي المعهد العالي للفنون المسرحية، ومعهد الفنون الشعبية.

وتضم أكاديمة الفنون، العديد من المعاهد التي تقبل حملة الثانوية العامة، وطلاب الكليات المختلفة للتقديم في مرحلة الدراسات العليا، وهي كالتالي:

معاهد أكاديمية الفنون

1- معهد الفنون المسرحية.

2- معهد الكونسرفتوار.

3- معهد السينما.

4- معهد النقد الفني.

5- معهد الموسيقى العربية.

6- معهد الفنون الشعبية.

7- معهد الباليه.

تنسيق الثانوية العامة 2023

وانطلقت اليوم أعمال تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023، وبدأ موقع التنسيق الإلكتروني منذ الصباح استقبال تسجيل رغبات طلاب هذه المرحلة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.