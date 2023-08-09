نجاح عمليتين جراحيتين دقيقتين لسيدتين بمستشفى الضبعة

نجح فريق طبي متخصص بالمستشفى المركزي بالضبعة في إجراء عمليتين جراحيتين دقيقتين في الركبة لسيدتين، في إطار السعي المستمر والحرص الدائم نحو تقديم خدمة طبية لائقة لأهالي الضبعة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

جراحات دقيقة في مستشفى الضبعة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» إن مستشفى الضبعة المركزي استقبلت اليوم حالتين لسيدة عمرها 20 عاما تعاني قطع في الرباط الصليبي، وجرى دخول المريضة وحجزها بقسم الداخلي وتحضيرها للعمليات وعرضها على استشاري تخدير لضمان مدى لياقتها ودخولها العمليات، ودخول الحالة العمليات لعمل منظار ركبة وإعادة بناء للرباط الصليبي بواسطة منظار الركبة.

والحالة الثانية لسيدة عمرها 42 سنة تعاني قطع بالغضروف الأمامي للركبة، إذ جرى دخول المريضة وحجزها بقسم الداخلي، وتحضيرها للعمليات وعرضها على استشاري التخدير لضمان مدى لياقتها.

فريق طبي متميز في مستشفى الضبعة

ودخدلت الحالة العمليات لعمل منظار ركبة بمستشفى الضبعة من خلال الدكتور وليد محمود استشاري جراحة العظام ومناظير الركبة والدكتور أيمن النادي استشاري التخدير ومعاونة طاقم التمريض محمود خطاب ولطفي السيد ومحمد ممدوح فني التخدير.