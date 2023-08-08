«صحة مطروح» تنظم دورة تدريبية لمسؤولي الجودة بالمنشآت الطبية

أكد وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور مبروك سالم، أنه في إطار جهود الإدارة العامة للجودة لرفع كفاءة فرق الجودة بالمديريات لمتابعة وتقييم المستشفيات والمنشآت الصحية، انطلقت، منذ قليل، فعاليات دورة تدريبية «Online» على إدارة التقييم الذاتي SAT ومعايير السلامة البينية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور الدكتورة ليلى صلاح، مدير إدارة الجودة بالمديرية، وأعضاء من إدارة الجودة وفرق الجودة بالمنشآت التابعة للمديرية.

مواعيد دورة الجودة

وقال وكيل وزارة الصحة، إن فعاليات الدورة التدريبية تجري خلال الفترة من الأحد 6 أغسطس إلى الثلاثاء 8 أغسطس، وذلك في ضوء الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في ضوء الرؤية المستقبلية لمديرية الصحة بمطروح وأهمية استدامة الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

نشاط فريق الجودة في صحة مطروح

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، على وجود نشاط لفريق الجودة بمديرية الصحة بمطروح لرفع كفاءة جميع العاملين في الجودة بالمنشآت الصحية على مستوى محافظة مطروح من مستشفيات ومراكز طبية، وقدم الشكر لإدارة الجودة بالمديرية وفرق الجودة بالمستشفيات على جهودهم خلال الفترة الأخيرة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمنشآت التابعة للمديرية.