انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 بمادتي الفقه والحديث لطلاب علمي

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، اليوم السبت، إذ يؤدي طلاب القسم العلمي، الامتحان في مادتي الفقه والحديث، وبدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحاً.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

ومن المقرر أن يبدأ طلاب القسم الأدبي امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، غداً الأحد، بأداء مادتي الفقه والحديث، وصرح وكيل الأزهر محمد الضويني، في وقت سابق، بأنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان في مختلف المحافظات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر.

مهمة فرق الرصد في لجان الثانوية الأزهرية

تقوم فرق الرصد بتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وليس تهويل أو تخويف الطلاب، بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتي يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات.

العمل على راحة الطلاب أثناء الامتحان

أضاف أن دورهم أيضا سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم لنا للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، فالطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.