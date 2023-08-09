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تكثيف حملات مكافحة الحشرات والقوارض في مدن مطروح

كتب:

محمد بخات
08:55 ص | الأربعاء 09 أغسطس 2023
خلال مكافحة الأمراض المستوطنة في مطروح

خلال مكافحة الأمراض المستوطنة في مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الإدارات الصحية بالمحافظة كثفت برامج القضاء على الحشرات في الأحياء مثل البعوض والحشرات الطائرة بأجهزة الضباب، ومكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد بمواتير الرش الأرضية، لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد مرض الجلد العقدي الذي ينتقل للأبقار عن طريق البعوض٠

مكافحة ناقلات الأمراض 

وأضاف أن مكافحة ناقلات الأمراض التابعة لإدارة الامراض المتوطنه نفذت اليوم بأعمال المكافحة بالضباب في مدينة السلوم و منفذ السلوم البري للقضاء على البعوض البالغ، كما استهدفت منطقة باب البحر التابعة لمدينة مرسى مطروح.

مكافحة الأمراض المتوطنة

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أن إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة وفريق العمل بالإدارة بصدد تكملة الخطة المبرمة لأعمال مكافحة ناقلات الأمراض، بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح.

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