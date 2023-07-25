«الأرصاد الجوية»: الأسبوع الأول من يوليو كان الأكثر سخونة على كوكب الأرض

قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إن أول أسبوع من شهر يوليو الجاري كان الأكثر سخونة على كوكب الأرض منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن هذا يرجع لأسباب عديدة أبرزها التغيرات المناخية وتداعيات الثورة الصناعية، مؤكدة أن درجات الحرارة كانت قياسية.

إجراءات سريعة للحد من الملوثات وتأثيرها على درجات الحرارة

وأضافت «شاكر» خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة سي بي سي، أنه لا بد من إجراءات سريعة للحد من الملوثات وتأثيرها على درجات الحرارة، خاصة أن التغيرات المناخية أصبحت حقيقة وواقعا فعليا.

وتوقعت أن يشهد عام 2024 نفس السخونة بفعل ظاهرة النينو التي تتنامى الآن وتسجل ذروتها خلال نهاية هذا العام، وذلك طبقًا لخرائط الطقس المناخية.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

وذكرت «شاكر» أن ارتفاع درجات الحرارة مستمرة حتى يوم الجمعة القادم، وبداية من يوم السبت، سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، مشيرًة إلى أن انخفاضات درجات الحرارة ستصل لـ 3 درجات مئوية.