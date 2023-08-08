مصرع مسن سقط من الطابق الرابع بمزرعة في البحيرة

لقى قبل قليل مسن مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع داخل مزرعة دواجن بطريق« مصر- إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد وحرر محضر بالواقعة.

مصرع مسن في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد جثة مسن، إثر سقوطه من الطابق الرابع داخل مزرعة دواجن بالطريق الصحراوي، بالكليو 107 بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة مسن يدعى أحمد محمود على منسي 62 سنة، مقيم شبراخيت.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.