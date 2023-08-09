ضبط 20 صاحب محل بقالة يبيعون السجائر بأزيد من التسعيرة بكفر الشيخ

شنّت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، حملة لضبط التجار الذين يبيعون السجائر بأزيد من التسعيرة بمراكز ومدن المحافظة، وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من السجائر بالمحلات في عدد من مراكز ومدن المحافظة، يبيعها التجار بأزيد من السعر الرسمي وفي بعض الأماكن بأسعار مضاعفة.

بيع السجائر بأزيد من التسعيرة

وضبطت حملة مباحث التموين 6 من أصحاب محلات البقالة بمدينة كفر الشيخ يبيعون بأزيد من التسعيرة، كما تم ضبط 8 أصحاب محال في مدينة دسوق، و3 أصحاب محال في الحامول، و3 في مدينة مطوبس يبيعون بأزيد من التسعيرة في بعض الأماكن، وبأسعار مضاعفة في أماكن أخرى، وتم ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من السجائر، وبعد محاولة الشراء من قبل رجال التموين، تبين أنهم يبيعون السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وبعضهم يبيع السجائر بأسعار مضاعفة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

الرقابة والتصدي بحزم لحالات احتكار السلع

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الرقابة والتصدي بحزم لحالات احتكار السلع أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، مشددًا على الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب أو مخالفة القانون.