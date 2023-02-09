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الإعلامية ريهام السهلي تشيد بأداء المتسابق بيشوي دانيال في برنامج «الدوم»

كتب:

محمد عزالدين
11:54 م | الخميس 09 فبراير 2023
بيشوي دانيال

بيشوي دانيال

شارك المتسابق بيشوي دنيال، من محافظة الأقصر، في الحلقة التاسعة بالموسم الثاني من برنامج «الدوم» بفئة التقديم التليفزيوني.

إشادة من لجنة التحكم

وقدم «دنيال» أمام لجنة التحكيم، في اختبار الدقيقة الواحدة، مقدمة إخبارية، وأشادت به الإعلامية ريهام السهلي، قائلة: «أداءك هايل»، فيما قال له الإعلامي محمد عبدالرحمن: «اتشطر واسمع الأسماء الأجنبية من الأجانب نفسهم»، وأضاف الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ: «أحسنت».

من جهة أخرى، قال «دنيال»: «حاسس إني محتاج أطور نفسي في اللغة العربية أكتر علشان أقدم نشرة أخبار رياضية».

برنامج الدوم

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.  

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