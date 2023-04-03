ريهام السهلي: أحب التنوع في البرامج.. والتوك شو المفضل عندي

كشفت المذيعة ريهام السهلي، عبر برنامج كلام مذيعين، على «نغم إف إم» عن أن المذيع الناجح يجب أن يتوافر فيه القبول وقوة التركيز واللغة الصحيحة وأن يكون على طبيعته.

وأكدت أنها أحبت كل البرامج التي قدمتها، وتفضل التنوع فيها، مشيرة إلى أن برامج التوك شو هي المفضلة لديها.

وأضافت ريهام عبر البرنامج الذي تقدمه المذيعة خلود نادر، أنها تحب الهدوء والاستمتاع بالشمس، وتفطر مع عائلتها في شهر رمضان المبارك.

وقالت إنها تخصصت في الدعاية والإعلان خلال فترة الجامعة لأنها كانت تتمنى العمل بمجال الإعلانات، أما في طفولتها فكانت تتمنى أن تكون دكتورة لمساعدة المحتاجين.

ريهام السهلي: «لو هعمل خير هاخد معايا شريف مدكور»

وقالت ريهام السهلي: «لو هعمل خير، هاخد معايا شريف مدكور لأني عارفة إنه بيحب الخير جدًا».

ريهام السهلي والعلاقات الإنسانية

وأكدت أنها تحب العلاقات الإنسانية، وأن الكلمة الطيبة تسعدها.

وأضافت ريهام أن أكثر موهبة لفتت نظرها في برنامج الدوم، كريم الخولي، لأنه موهوب وينتظره مستقبل باهر.