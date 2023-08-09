عاجل.. تحرك مفاجئ من أحمد عبدالقادر للرحيل عن الأهلي

تقدم أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعروض رسمية إلى مسؤولي القلعة الحمراء من أجل الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

وعلم «الوطن سبورت» من مصدر داخل الأهلي، أن أحمد عبد القادر طلب فرصة الخروج لأكثر من سبب يأتي أبرزها تعرضه لانتقادات لاذعة من قبل الجماهير طوال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر أن عبد القادر طلب الرحيل عن الأهلي بسبب تعرضه لهجوم متواصل من قبل الجماهير، فضلا عن عدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل أساسي مع الفريق رغم تألقه طوال الموسم الماضي بالإضافة إلى رغبته في تعديل قيمة راتبه.

وشدد اللاعب لمسؤولي الأهلي أنه يرغب في الرحيل بالوقت الراهن لعدم الحاجة إلى خدماته مع تقدمه بوعد العودة فورًا إلى صفوف الفريق مرة أخرى في حالة الحاجة إلى خدماته الفنية مستقبلا.

وتقدم «عبد القادر» بأكثر من عرض خارجي أبرزها من روسيا وتركيا بالإضافة إلى بعض العروض المحلية إلا أن العروض لم تكن مناسبة من الناحية المادية.

موقف كولر من رحيل أحمد عبد القادرمن جانبه، حسم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، موقفه من رحيل أحمد عبد القادر، إذ أكد المدرب أنه في حاجة للاعب في الموسم المقبل، لكنه لا يمانع في رحيله حال تلقيه عرضًا خارجيًا سيكون إضافة له وللنادي الأهلي.