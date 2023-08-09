عاجل. قرار صادم من كولر يحدد مصير نجم وسط الأهلي

بات عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبا من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن مصير عمرو السولية، مؤكدًا أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، أوصى بعدم التجديد له، وتأجيل قرار حسم مصيره مؤقتا.

أسباب رفض كولر استمرار عمرو السولية

وقال المصدر لـ«الوطن سبورت»، إن كولر يرفض تجديد عقد السولية بسبب كثرة الإصابات العضلية التي يتعرض لها اللاعب.

وأشار إلى أن كولر طلب تأجيل حسم مصير عمرو السولية، بعد دعم الفريق بأكثر من لاعب في نفس المركز، وآخرهم إمام عاشور، في الميركاتو الصيفي الجاري، إضافة إلى مروان عطية، الذي انضم من الاتحاد السكندري في شهر يناير الماضي.

إصابة عمرو السوليةويغيب عمرو السولية عن صفوف الأهلي، منذ فترة طويلة، بسبب تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية.