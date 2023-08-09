عاجل.. مصير محمد الشناوي في الأهلي.. ترانسفير ماركت يفجر مفاجأة

كشف موقع ترانسفير ماركت آخر تطورات إمكانية رحيل محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري، إلى النصر السعودي والذي يبحث عن حارس مرمى من أجل انطلاقة قوية خلال الموسم الجديد بعد وصافة الدوري الموسم الماضي.

وكشفت نسبة موقع ترانسفير ماركت والتي تعتمد على الإشاعات والأنباء المتداولة بأن الشناوي ابتعد عن الانضمام لفريق النصر السعودي والنسبة أصبحت 35%، ما يؤكد أن اللاعب أصبح خارج حسابات النادي السعودي بشكل كبير.