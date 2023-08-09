سليمان عيد يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم الفن والغناء (صور)

احتفل الفنان سليمان عيد بزفاف نجله، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

وكتب سليمان عيد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «فرحتي النهارده ما تتوصفش حابب أشكر كل أهلي وأصحابي وحبايبي النجوم اللي شرفوني ونورني وفرحتي كملت بوجودهم اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير».

نجوم الفن يشاركون سليمان عيد فرحته بنجله

كريم محمود عبدالعزيز ومحمد جمعة ومحمود عبدالمغني والفنان محمود البزاوي والإعلامي طارق علام والفنانة شيماء سيف والفنان عمرو عبدالجليل ومحمد عبدالرحمن «توتا» والفنان القدير محمد محمود وعصام كاريكا وفتوح أحمد وطاهر أبوليلة ومحمد رياض ونادر أبوالليف وأحيا حفل الزفاف الفنان حمادة هلال.

ونشر سليمان عيد بعض مقاطع الفيديو من الفرح، كما نشر بعض الصور له مع نجوم الفن والغناء والإعلام.

وقدم سليمان عيد الشكر للفنان حمادة هلال على إحيائه لحفل الزفاف وكتب «الفنان الجميل حمادة هلال نورتني وشرفتني».

ويعتبر الفنان سليمان عيد من أبرز الفنانين الكوميديين ودائمًا يشارك في أدوار ثانوية مؤثرة مع الجمهور.