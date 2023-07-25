مصممة أزياء تهدي مبادرة «من دولابي» فستان زفاف.. من الفائزة اليوم؟

قدمت سمر الجنانيي، مصممة أزياء، فستان زفاف، من تصميمها، وذلك مشاركة منها في مبادرة «من دولابي»، التي أطلقها برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة dmc.

تصميم فستان زفاف لمبادرة «من دولابي»

,قالت مصممة الأزياء، خلال لقاء تلفزيوني، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، إنها قامت بتصميم فستان الزفاف، خاصًة لتلك المبادرة، لإدخال السعادة والفرح على من تفوز به، مؤكدة أنها قامت بتنفيذه بالتطريز اليدوي، وقامت بغلقه من الأعلى للعروس المحجبة أيضا، ويناسب حفل الزفاف وكتب الكتاب أيضًا.

وأضافت، أنه يمكن تنفيذ الطرحة الخاصة بالفستان، إذا كانت العروس محجبة، يمكن إدخال بعض التطريز من الأعلى، وإذا كانت غير محجبة يمكن تنفيذ طرحة بتصميم بسيط.

الفائزة بفستان «من دولابي»

وخلال حلقة اليوم من برنامج السفيرة عزيزة، فازت شهد صلاح، بـ«فستان الفرحة» المقدم من سمر الجنايني، مصممة الأزياء، لمبادرة «من دولابي».

وقالت شهد صلاح، خلال مداخلة هاتفية عبر البرنامج، إنها سعيدة للغاية بفوزها بتلك المبادرة، المقدمة من البرنامج، وعند سؤالها أين سترتديه، قالت: «في خطوبتي».

برنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.