عاجل.. نجم الأهلي يصدم الإدارة بقرار الرحيل عن صفوف الأحمر

شهدت الأيام القليلة الماضية بعضا من الأمور التي تخص أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي، وكانت بدأت في الرد على جماهير القلعة الحمراء بعد توجيه له الانتقادات بسبب أدائه في الموسم المنصرم ليقرر الرد على عدد كبير من الجماهير لتنقلب الجماهير ضده.

توجيهات إدارة الأهلي للاعب

وبعد الدخول في مشادة وشد وجذب مع الجماهير طالبت إدارة الكرة اللاعب بالالتزام بالتعليمات، بضرورة الابتعاد عن استخدام التواصل الاجتماعي في الإثارة أو المشكلات، مطالبة اللاعب بالاستمتاع بإجازته الخاصة، وغلق أذنه تمامًا عن أي أمور خارجة عن الكرة، وتجنب الدخول في صراعات، وتجهيز نفسه للموسم الجديد بشكل جيد طالع التفاصيل من هنا.

أحمد عبدالقادر طلب الرحيل عن الأهلي

فيما كشف مصدر داخل النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، بأن أحمد عبدالقادر طلب فرصة الخروج لأكثر من سبب يأتي أبرزها تعرضه لانتقادات لاذعة من قبل الجماهير طوال الفترة الماضية.

فيما أكد لاعب النادي الأهلي لمسؤولي القلعة الحمراء أنه يرغب في الرحيل بالوقت الراهن لعدم الحاجة إلى خدماته مع تقدمه بوعد العودة فورًا إلى صفوف الفريق مرة أخرى في حالة الحاجة إلى خدماته الفنية مستقبلا طالع التفاصيل من هنا.