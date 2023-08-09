سياسي أوكراني لـ«القاهرة الإخبارية»: بيلاروسيا لن تدخل في أي حرب ضد بولندا

قال الدكتور فالنتين ياكوشيك، أستاذ العلاقات الدولية في كييف، إنّ الموقف على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا نوع من اللعبة التي تلعبها روسيا وقادتها وقادة بيلاروسيا، مشيرا إلى أنّهم يرغبون في أن تشعر بولندا بالضغط وأنّها في خطر داهم، وهذا أمر متعمد من قبل بيلاروسيا.

وأضاف ياكوشيك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء»، المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا توجد أي فرصة لأي عداء بين بيلاروسيا وبولندا، مشيرًا إلى أنّ القادة في بولندا يتخذون احتياطتهم، ولديهم إمكانيات لردع أي خطر ضدهم.

وتابع أنّ هناك انتخابات في بولندا وأنّ السلطات الحالية لا ترغب في إظهار وجود خطر ضدهم حتى لا تستغل المعارضة ذلك، لافتا إلى أنّ بيلاروسيا لديها جيش صغير، ولن تتدخل في أي حرب أو عملية عسكرية ضد أوكرانيا أو ضد أي دولة أخرى أو ضد بولندا.