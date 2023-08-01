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رئيس بيلاروسيا: الأمريكيون يدمرون أوروبا.. ونأمل ألا نستخدم السلاح النووي

كتب:

هانى حسن
01:00 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا

ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن السلاح النووي عامل لضمان الأمن ونأمل ألا نضطر لاستخدامه أبدا، وفقًا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف «كاشينكو»، اليوم الثلاثاء: «أننا نعيش حالة فوضى كبيرة والأمريكيون يدمرون أوروبا وسيراهنون على البولنديين».

وأعلن رئيس بيلاروسيا فى وقت سابق، أن بلاده لن تتردد في استخدام الأسلحة النووية حال وقوع اعتداء عليها.

ونقلت وكالة أنباء «بيلتا» البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله: «لا أعتقد أن هناك الكثير من الناس الذين يريدون محاربة دولة بهذه الأسلحة، هذه أسلحة ردع، إذا اضطررت إلى اتخاذ قرار باستخدام هذه الأسلحة في العصر الحديث، لن أتردد إذا كان هناك عدوان علينا».

وفي 25 مارس الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بناءً على طلب مينسك، ستنشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة على أراضي الحلفاء منذ سنوات.

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بقلم هانى حسن