آخر موعد للتقديم على وظيفة في قطر براتب 15 ألف ريال.. اعرف الشروط

تعلن وزارة العمل عن العديد من الوظائف بشكل دوري، آخرها ما كشفت عنه في شركة قطرية للصناعات الدوائية، مناشدة من يريد التقديم بتجهيز أوراقه قبل غلق باب التقديم.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، آخر موعد للتقديم على وظائف الشركة القطرية للصناعات الدوائية، وفقا لما أعلنت عنه الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة العمل.

آخر موعد للتقديم على وظائف قطرية

آخر موعد للتقديم على وظائف الشركة القطرية هو غدا الخميس الموافق 10 أغسطس، وأشارت وزارة العمل، إلى أنها قد تلقت طلبا من الشركة بشأن احتياجها لمصري للعمل بوظيفة مدير تنفيذي وفقاً للشروط والمزايا المحددة بالطلبية.

ويمكن التقديم للراغبين في العمل بالشركة القطرية للصناعات الدوائية من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وهو: Admin@qpi-qa.com

شروط التقديم على وظائف في قطر

وهناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على وظائف دولة قطر المذكورة وهي كما يلي:

1- خبرة في إدارة مصانع الأدوية لا تقل عن 10 – 15 سنة.

2- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل في نفس النشاط.

3- ألا يزيد سن المتقدمين للحصول على الوظيفة عن 55 سنة.

وقالت إن الراتب الشهري لن يقل عن 15 ألف ريال قطري، مع توفير كافة البدلات من سكن، وبدلات، والانتقالات، وتذاكر السفر، وتأمين صحي، إنه عقب انتهاء مواعيد التقديم، سوف يتم الاتصال بالمتقدمين تليفونيا، وتحديد موعد ومكان المقابلة الشخصية، سيكون تحت إشراف وزارة العمل.