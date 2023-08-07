وزير التعليم العالي ينصح الطلاب للالتحاق بها.. تعرف على كليات وظائف المستقبل

توجه عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة إلى مكاتب التنسيق بمختلف الجامعات، لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الأولى للتنسيق، في الوقت الذي حرص فيه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على توجيه رسالة مهمة للطلاب الناجحين في الدور الأول من امتحانات الثانوية، والمقبلين على تنسيق الجامعات، ونصحهم بأنهم عليهم اختيار الكليات التي تتيح لهم وظائف المستقبل.

كليات وظائف المستقبل

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، عدداً من الكليات والتخصصات التي توفر للطلاب وظائف المستقبل، والتي منها:

برنامج «البيوتكنولوجي» بكلية العلوم يساعد في بناء القدرات الإبداعية

يتوافق البرنامج مع الهدف الرابع لرؤية مصر 2030 والمتعلق بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي، إذ يساعد في بناء القدرات الإبداعية وتحفيز الابتكار من خلال التكامل بين تخصصات الكيمياء الحيوية وعلم الأحياء المجهرية وبيولوجيا الخلية وعلم المناعة والوراثة والمعلوماتية الحيوية وذلك بحسبما ذكرته الدكتورة رانيا الليثي، منسق البرنامج بكلية العلوم جامعة حلوان، في حديثها لـ«الوطن»..

تعتمد الدراسة على نظام الساعات المعتمدة يتميز البرنامج بتعدد الوحدات المعـملية، ومنها وحدة البيولوجيا الجزيئية، ووحدة زراعة الأنسجة، ووحدة الفصل الكهربائي للبروتينات، ووحدة التشخيص الجزيئي كما أنه يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (لقسم العلمي) أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية.

كلية النانو تكنولوجي.. المساهمة في تشكيل مستقبل صناعات النانو

توجد كلية النانوتكنولوجي بجامعة القاهرة وتهدف إلى التوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي وتعظيم علاقة الجامعة مع الصناعة والتكنولوجيا تماشيًا مع رؤية مصر 2030، و أيضا المساهمة في تشكيل مستقبل الصناعات المعتمدة على مواد النانو في مصر من خلال إعداد نخبة من الباحثين الرواد القادرين على التعلم والإبتكار واكتشاف مواد وتطبيقات جديدة في أسواق الصناعات المختلفة.

كلية الذكاء الاصطناعي.. إقبال كبير من الطلاب

تعد كلية الذكاء الاصناعي من الكليات التي شهدت إقبالا كبير من الطلاب خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد تدخله في المجالات المختلفة وتعدد البرامج في أقسامها، منها برنامج «المعلوماتية الحيوية» المخصص لخريجي الثانوية العامة من الشعبتين «علمي علوم، علمي رياضة»، ويحصل الطالب في نهاية دراسته بكليات الذكاء الاصطناعي على شهادة البكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي، وهو مجال له العديد من فرص العمل في المستقبل

كلية هندسة الطاقة المتجددة بجامعة المنصورة.. وظائف في المستقبل

تعد من الكليات التي تتيح وظائف في المستقبل، حيث إن الطالب درجة البكالوريوس في الهندسة تخصص الطاقة المتجددة والمستدامة وبعد التخرج للطالب يمكن العمل في مجالات توليد وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وأيضا مجالات توليد واستخدامات محطات طاقة الرياح ومجالات ترشيد الطاقة وكذلك مجالات تحلية مياه البحر.

كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف.. 5 أقسام لتخصصات مختلفة

إحدى الكليات الجديدة بجامعة بني سويف التي تهدف إلى إعداد كوادر للعمل في مجالات داخل مصر وخارجها، تضم الكلية 5 أقسام لتخصصات مختلفة وهي جيولوجيا المياه والبيئة والثروة المعدنية وقسم الجيولوجيا الهندسية وجيولوجيا البترول والغاز الطبيعي وقسم الجيوفيزياء.