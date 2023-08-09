وظائف جديدة في محافظة القاهرة.. اعرف المستندات المطلوبة وشروط التقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية تفاصيل الوظائف الجديدة في محافظة القاهرة، والتي يبدأ التقديم عليها ابتداء من اليوم 9 أغسطس، موضحة الشروط والمستندات المطلوبة وآخر موعد للتقديم.

الوظائف الجديدة في القاهرة

- مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني

- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم

- سكرتير حي بالمستوى الوظيفي مدير عام

المستندات المطلوبة للوظائف

أصل + 2 نسخة لكل من بيـان الحالة الوظيفية + الإنجازات + مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 على D.C، القدرات العلميـة والعملية له، المعرفة بعلوم الـحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، 6 صور شخصية.

الشروط المطلوبة للوظائف

من بين الشروط الحصول على مؤهل عال يتوائم مع طبيعة الوظيفة، وقضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأقل، أو 17 سنة عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

طريقة التقديم

حسب إعلان بوابة الوظائف الحكومية يكون التقديم يدويا إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعابدين، الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية.

مواعيد التقديم، ابتداء من 9 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبل.