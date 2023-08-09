رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وظائف جديدة في محافظة القاهرة.. اعرف المستندات المطلوبة وشروط التقديم

كتب:

إلهام الكردوسي
09:06 ص | الأربعاء 09 أغسطس 2023
محافظة القاهرة- تعبيرية

محافظة القاهرة- تعبيرية

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية تفاصيل الوظائف الجديدة في محافظة القاهرة، والتي يبدأ التقديم عليها ابتداء من اليوم 9 أغسطس، موضحة الشروط والمستندات المطلوبة وآخر موعد للتقديم.

الوظائف الجديدة في القاهرة

- مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني

- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم

- سكرتير حي بالمستوى الوظيفي مدير عام

المستندات المطلوبة للوظائف

أصل + 2 نسخة لكل من بيـان الحالة الوظيفية + الإنجازات + مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 على D.C، القدرات العلميـة والعملية له، المعرفة بعلوم الـحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، 6 صور شخصية.

الشروط المطلوبة للوظائف

من بين الشروط الحصول على مؤهل عال يتوائم مع طبيعة الوظيفة، وقضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأقل، أو 17 سنة عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

طريقة التقديم

حسب إعلان بوابة الوظائف الحكومية يكون التقديم يدويا إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعابدين، الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية.

مواعيد التقديم، ابتداء من 9 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبل.

اقرأ المزيد:

وظائف جديدة في «تعليم بالمنوفية».. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

وظائف جديدة في جامعة أسيوط 2023.. اعرف الشروط والمستندات

وظائف جديدة في «تعليم قنا».. اعرف المواعيد والشروط المطلوبة

وظائف جديدة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .. اعرف المستندات المطلوبة

وظائف جديدة في التربية والتعليم بالشرقية.. اعرف شروط التقديم

وظائف قيادية جديدة في وزارة المالية.. إليك الشروط ومواعيد التقديم

وظائف قيادية جديدة بـ«تعليم القليوبية».. إليك التخصصات والشروط
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي