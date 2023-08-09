حركة محليات محدودة تتضمن نقل وتعيين 13 قيادة في عدد من المحافظات

أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حركة محليات محدودة في عدد من المحافظات، تضمنت تنقلات وتعيينات لنحو 13 قيادة محلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد ورؤساء المدن والمراكز.

أداء قيادات الإدارة المحلية

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية، لأداء قيادات الإدارة المحلية، في جميع المحافظات، لضبط منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ الحركة تضمّنت تعيين إيهاب حسن محمد، سكرتير عام مساعد محافظة السويس، في وظيفة سكرتير عام محافظة القليوبية، وتعيين أحمد عبداللاه توفيق وزيري، رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، سكرتير عام مساعد محافظة السويس، وتصعيد وجدي البهي الجرواني، رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية، إلى سكرتير عام مساعد الدقهلية.

وتابع الوزير، أنّ الحركة شملت تعيين ماهر كامل هاشم، رئيس مركز ومدينة شربين بالدقهلية، في منصب سكرتير عام مساعد الإسماعيلية، ومحمود ضياء الدين عيسى عفيفي، من ديوان عام محافظة القاهرة، في رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية، وتعيين عادل توفيق برغش رئيس مركز ومدينة بسيون بالغربية، في منصب رئيس مركز ومدينة شربين بالدقهلية.

كما تضمنت الحركة المحلية، تعيين محمد عبدالحميد سيد، من رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس بالجيزة، في منصب رئيس مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، وأحمد جميل عبدالله مهنا، من رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، في منصب إلى رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، ونقل أشرف محمد البيه، رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، إلى ديوان عام محافظة الغربية، ومحمد أحمد أبوالحسن، رئيس مركز ومدينة الزرقا بدمياط، إلى ديوان عام محافظة الجيزة، وتعيين ياسر محمد حماية، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، إلى رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وممدوح محمود نديم، رئيس حي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر، إلى رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، ونقل هشام علي إبراهيم الطويل، إلى رئيس مركز ومدينة بسيون بالغربية.

ملفات خدمية مهمة

وشدد وزير التنمية المحلية، على أنّ الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية في جميع المحافظات والتفاني في أداء الأعمال والمهام المكلفين بها، لتنفيذ ومتابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن بالمحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنّ وزارة التنمية المحلية بقطاعاتها المعنية تتولى متابعة وتقييم أداء قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء الوحدات المحلية بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية، لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، واستبعاد المقصرين ونقلهم إلى وظائف إدارية بعيدا عن قطاعات خدمة المواطنين.

ولفت إلى أنّ وزارة التنمية المحلية تقوم بتصعيد الكوادر والقيادات المحلية المتميزة القادرة على التفاني في العمل، والتي تتميز بالنزاهة والشفافية والعمل الجماعي لتولي المسؤولية في المناصب القيادية، بما يساهم في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض في المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة.