أسعار الأرز الشعير اليوم.. «رفيع الحبة» بـ10 آلاف و900 جنيه

كشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، أنّ أسعار الأرز الشعير اليوم، سجلت تراجعا جديدًا بلغ 250 جنيهًا لنوعي عريض ورفيع الحبة، لافتًا إلى أن الأرز الشعير سيشهد مزيدا من التراجع خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال حركة البيع والشراء بالأسواق الحرة والمتاجر.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأشار «عبدالغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ أسعار الأرز الشعير اليوم، قد سجلت تراجعا ممتازا للغاية يصب في مصلحة المستهلكين في محافظات الجمهورية، وجاءت أسعاره كالتالي:

- سعر طن الأرز الشعير اليوم، لعريض الحبة بـ11 ألفًا و150 جنيهًا، بتراجع بلغ 250 جنيهًا.

- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة، 10 آلاف و900 جنيه، بتراجع بلغ 200 جنيه.

وفرة كبيرة في الأرز الشعير

وأشار أيضًا إلى أن أسعار الأرز الشعير اليوم، تشهد وفرة كبيرة من حيث المعروض منها، موضحاً أن بعض المحافظات التي تحصد محصول الأرز مبكراً خلال الشهر الجاري بمحافظتي كفر الشيخ، والدقهلية، ستوفر كميات كبيرة من الأرز الشعير، تصل لنحو 82% من المنزرع من المحصول في محافظات مصر.