رفع الرايات الحمراء على شواطئ مصيف بلطيم اليوم

أعلن محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ارتفاع الأمواج في شواطئ مصيف بلطيم حتى السبت المقبل بحسب هيئة الأرصاد الجوية، ما دفعنا لرفع الرايات الحمراء حفاظا على حياة المصطافين.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن نسبة إشغالات مصيف بلطيم بلغت 100%، وسط تكثيف حملات المرور من قبل المنقذين على الشواطئ.

غرفة عمليات على مدار الساعة

وأشار إلى أن غرفة عمليات مصيف بلطيم تتابع عن كسب على مدار الساعة حالة الشواطئ، ومستوى الخدمات المقدمة للزائرين من نظافة عامة وتوصيل كبار السن بوسيلة «بيتش بجي»، وتوفير سلع غذائية وعيش مدعم.