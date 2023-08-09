مد فترة التسجيل بمشروعات المبادرة الوطنية الخضراء في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ مد فترة تسجيل مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الدورة الثانية حتى أول سبتمبر، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

المبادرة الوطني للمشروعات الخضراء

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها والتي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي Cop 28.

وأوضح أن المبادرة تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وعلى جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.

تسجيل بيانات المشاركين عبر رابط

وناشد محافظ كفر الشيخ بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg، حيث أن آخر موعد لتقديم المشروعات أول شهر سبتمبر المقبل، والفئات المستهدفة للمشروعات فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة» وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

شروط المشاركة في المشروعات الخضراء

وجاءت شروط مشاركة المشروعات الخضراء في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وجرى تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكونا تكنولوجيا يرتبط بالاستدامة البيئية، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به، مع تقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جوائز أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022.

كما يشترط تقديم إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسؤولية الكاملة عن أية دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وذلك في حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة، ويشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة، حيث أن المكافآت لن تصرف لأفراد، تحتفظ إدارة المبادرة بكامل الحق في تحري صدق المعلومات المتعلقة بالمشروع و بالمرشح.