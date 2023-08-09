بـ 300 جنيه.. تفاصيل ورشة الحلي في مكتبة مصر العامة بإجازة الصيف

أعلنت مكتبة مصر العامة، تنظيم ورشة تدريبية للفتيات والسيدات لتعليمهم تصميم المشغولات النحاسية بأنواعها كافة، لدعمهن ومنحهن فرصة لتعلم مهارات جديدة تؤهلهم لسوق العمل.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل ورشة الحلي من مكتبة مصر العامة، كما يلي.

ورشة الحلي

- قيمة الاشتراك 300 جنيه.

- المستوى الأول السلك لمدة 4 محاضرات يوم الخميس من كل أسبوع.

- بداية الورشة غدا الخميس من الساعة 1 حتى 3 عصرًا.

- للكبار بداية من 16 سنة.

- تستطيع السيدات من خلال ورشة الحلي تصمم المشغولات التي تفضلها من خلال رسم التصاميم وتنفيذها.

- الكورس مقدم على 3 مستويات لتعلم السلك وشرائح النحاس واللحام والتلميع حتى تقفيل القطعة.

- للحجز ودفع الرسوم مكتبة الكبار الدور الأول أو عن طريق خدمة فودافون كاش على رقم 01067774370.

دورات وورش مكتبة مصر العامة خلال إجازة الصيف

وتقدم مكتبة مصر العامة دورات تدريبية خلال إجازة فصل الصيف لتنمية المهارات، أبرزها كما يلي.

- منحة اللغة الألمانية من مكتبة مصر العامة.

- كورس تعليم فن الاتيكيت للأطفال والنشء من مكتبة مصر العامة.

- ورشة عروستي لتصميم العرائيس من مكتبة مصر العامة.

- ورشة تعليم مبادي الرسم من مكتبة مصر العامة.

- كورس تعليم أساسيات اللغة الإنجليزية للأطف من مكتبة مصر العامة.

- الكورس البرمجة للأطفال والنشء من مكتبة مصر العامة.

- كورس تعليم أساسيات اللغة الفرنسية من مكتبة مصر العامة.