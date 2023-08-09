كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في المحافظات

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى في جميع المحافظات، بعد الانتهاء من كتابة الرغبات الخاصة، إذ حددت وزارة التعليم العالي رابطا خاصا لطلاب الثانوية العامة من أجل تسجيل رغباتهم في التنسيق.

ويمكن للطلاب في جميع المحافظات الاستعلام عن النتيحة من هنا بعد إتاحته من الوزارة، واتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع التنسيق.

- اختيار الاستعلام عن نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى.

- كتابة رقم الجلوس.

- طباعة الاستمارة.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2023

وأوضحت الوزارة أنه يجرى تسجيل رغبات التنسيق للمرحلة الأولي في جميع المحافظات وفقا للحد الأدني للشعب كالآتي:

- الشعبة العلمي بالحد الأدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر بعدد 22304 طلاب.

- الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العام 2023 أدبي هو 289.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 70.61% فأكثر لتقبل عدد طلاب 74923 طالبًا.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 102 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني، وتستمر عملية التسجيل حتى مساء اليوم في السابعة مساء.

وأكدت الوزارة جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.