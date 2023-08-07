4 خطوات لحذف وتعديل الرغبات في موقع تنسيق الجامعات 2023

مع استمرار تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى، يواصل نحو 22 ألفا و304 طلاب بشعبة علمي علوم، و15 ألفا و13 طالبا بشعبة علمي رياضة، و74 ألفا و923 طالبا بشعبة أدبي، وذلك تسجيل وتعديل رغباتهم في ثالث أيام تنسيق الجامعات 2023.

وزاد إقبال الطلاب على التقديم من خلال الرابط الإلكتروني، بحد أدنى 362 درجة فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم، والحد الأدنى للشعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر، و289.5 درجة فأكثر لطلاب الشعبة الأدبية.

خطوات تعديل الرغبات في موقع تنسيق الجامعات 2023

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تقرير رسمي عنها، عن 5 خطوات لتعديل الرغبات على موقع التنسيق لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وطرق حفظ التعديلات التي تم إدخالها على الرغبات قبل حفظها على الرابط الإلكتروني لـ تنسيق الجامعات 2023.

- إدخال الرقم السرى ورقم الجلوس الخاص بالطالب والموجود على استمارة النجاح.

- فتح أيقونة الرغبات التي سبق وتم تسجيلها، وإدخال التغييرات والتعديلات أو حذف بعض الرغبات.

- التأكد من بيانات الطالب على صفحة التنسيق، وهي الاسم بالكامل ورقم الجلوس والمدرسة والإدارة التعليمية التابع لها ومجموع الطالب والشعبة، ثم حفظ الرغبات.

- الضغط على حفظ التسجيل على قاعدة البيانات، وطباعة ورقة التسجيل.