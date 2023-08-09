ضبط 1000 لتر سولار بمحطة وقود بدون ترخيص بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 1000 لتر سولار داخل إحدى محطات الوقود، تدار بدون ترخيص خلال حملات رقابية بمركز بلبيس.

المرور على محطات الوقود في بلبيس

ومرت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين من المرور على محطات الوقود للتأكد من حصولها على التراخيص القانونية، وجرى ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر ضد أصحابها منها تحرير محضر رقم 13697 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محطه تموين سيارات بناحيه شبرا النخلة - بلبيس لممارسة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة.

حماية حقوق المواطن الاستهلاكية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع، والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.