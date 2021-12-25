السيسي للشركات: «مستعدين تعملوا محطات وقود على الطرق.. إحنا مش بننقي»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الخدمات على الطرق مهمة، وبعضها مثل محطات الوقود في بعض المناطق قد تكون غير مربحة، مضيفًا: «عايز نعمل مناطق الخدمة اللي أنا بسميها مناطق تنموية، لأنها تشمل خدمات أخرى مربحة.. أنا بقول للشركات، أنتوا مستعدين تعملوا ده!».

ممكن تعمل 15 محطة منها 5 غير اقتصادية.. «بيشيلوا بعض»

وأضاف الرئيس السيسي: «إحنا مش بنقي.. أنت ممكن تيجي على طريق زي ده تعمل 15 محطة، منهم 5 مش اقتصاديين، لكن الـ10 التانيين يشيلوهم».

افتتاح سلسة مشروعات قومية في الصعيد

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، وقق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية؟

وتأتي هذه الافتتاحات ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد»، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.