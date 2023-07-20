رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محافظ كفر الشيخ يتفقد إقامة 3 محطات وقود ومناطق خدمية

كتب:

مصطفى عنز
08:27 م | الخميس 20 يوليو 2023
محافظ كفر الشيخ يتفقد إقامة 3 محطات وقود ومناطق خدمية

محافظ كفر الشيخ يتفقد إقامة 3 محطات وقود ومناطق خدمية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مواقع إقامة 3 محطات وقود متنوعة، ومناطق خدمية، ومحلات، ومطاعم متنوعة، بجوار رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا»، ونهاية طريق أبو عمر، على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - المحلة».

جاء ذلك بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمود عادل عبد العزيز، مدير المشروع.

إقامة 3 محطات وقود ومناطق خدمية متعددة

وأكد المحافظ أنّه جاري إقامة 3 محطات وقود، ومناطق خدمية متعددة، فجاري إقامة محطة وقود وتضم منطقة مطاعم، ومبنى شركة ماكدونالدز، وكافيه وماركت، ومنطقة خدمات ورش غسيل وخدمات سيارات، بجوار رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا»، كما جاري كما إقامة محطتين بعد كوبري أبو عمر، وجاري إقامة محطة تموين غازي طبيعي، وإقامة محطة سولار للنقل الثقيل، على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - المحلة».

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات حفل تخرج الطلاب الوافدين في كلية طب أسنان

«صحة كفر الشيخ» تستقبل السيدات لإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي مجانا

«الأوقاف» تطلق غدا قافلة دعوية في كفر الشيخ

وكيل صحة كفر الشيخ تفتتح الدورة التدريبية لعناية الأطفال
بقلم مصطفى عنز