محافظ كفر الشيخ يتفقد إقامة 3 محطات وقود ومناطق خدمية
كتب:
مصطفى عنز
08:27 م | الخميس 20 يوليو 2023
محافظ كفر الشيخ يتفقد إقامة 3 محطات وقود ومناطق خدمية
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مواقع إقامة 3 محطات وقود متنوعة، ومناطق خدمية، ومحلات، ومطاعم متنوعة، بجوار رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا»، ونهاية طريق أبو عمر، على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - المحلة».
جاء ذلك بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمود عادل عبد العزيز، مدير المشروع.
إقامة 3 محطات وقود ومناطق خدمية متعددة
وأكد المحافظ أنّه جاري إقامة 3 محطات وقود، ومناطق خدمية متعددة، فجاري إقامة محطة وقود وتضم منطقة مطاعم، ومبنى شركة ماكدونالدز، وكافيه وماركت، ومنطقة خدمات ورش غسيل وخدمات سيارات، بجوار رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا»، كما جاري كما إقامة محطتين بعد كوبري أبو عمر، وجاري إقامة محطة تموين غازي طبيعي، وإقامة محطة سولار للنقل الثقيل، على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - المحلة».