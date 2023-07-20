محافظ كفر الشيخ يتفقد إقامة 3 محطات وقود ومناطق خدمية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مواقع إقامة 3 محطات وقود متنوعة، ومناطق خدمية، ومحلات، ومطاعم متنوعة، بجوار رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا»، ونهاية طريق أبو عمر، على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - المحلة».

جاء ذلك بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمود عادل عبد العزيز، مدير المشروع.

إقامة 3 محطات وقود ومناطق خدمية متعددة

وأكد المحافظ أنّه جاري إقامة 3 محطات وقود، ومناطق خدمية متعددة، فجاري إقامة محطة وقود وتضم منطقة مطاعم، ومبنى شركة ماكدونالدز، وكافيه وماركت، ومنطقة خدمات ورش غسيل وخدمات سيارات، بجوار رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا»، كما جاري كما إقامة محطتين بعد كوبري أبو عمر، وجاري إقامة محطة تموين غازي طبيعي، وإقامة محطة سولار للنقل الثقيل، على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - المحلة».