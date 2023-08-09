«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن»: «دنيا جديدة.. رعاية شاملة لأهالي بدائل العشوائيات»

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم سارة سراج، على قناة إكسترا نيوز، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالرعاية الشاملة والحماية والتمكين لأهالي السكن البديل، بعنوان «دنيا جديدة.. رعاية شاملة لأهالي بدائل العشوائيات».

أهمية الجانب الاجتماعي بمشروعات الإسكان

أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أهمية الجانب الاجتماعي في مشروعات الإسكان الجديدة، قائلا: «هذا الجانب هام للغاية، وبعض المواطنين كانوا يعتقدون قيام الدولة ببناء الأبنية ومن ثم تسكين المواطنين فقط، ولكن الدولة المصرية تقوم ببناء حياة كاملة»، مشيرا إلى ضرورة تطوير الإنسان وسلوكه قبل المساكن.

مشروع مساكن «أهالينا 1»

وأضاف «رفعت»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم سارة سراج عبر فضائية إكسترا نيوز، أن مشروع مساكن «أهالينا 1» يقع على مساحة 11 فدانا، ويحتوي على 25 عمارة، 12 دورا، وكل دور يشمل 4 وحدات مساحة الوحدة السكنية 90 مترا، موضحا أن هذا المشروع بجواره مركز شباب ومكتبة ومدارس وكنيسة ومسجد ومول تجاري فضلا عن الوحدات التجارية وغيرهم.