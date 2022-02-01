تفاصيل مشروع أهالينا 1 و2 لاستيعاب سكان العشوائيات

تحظى محافظة القاهرة بنصيب الأسد في إزالة العشوائيات وإقامة مشروعات سكنية جديدة لاستيعاب سكان تلك المناطق لتوفير حياة كريمة بها كل الخدمات والمرافق والقضاء على السلبيات السابقة لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل، ومن تلك المشروعات للقضاء على العشوائيات مشروع أهالينا بالسلام.

وأشار تقرير صادر عن محافظة القاهرة إلى أن المشروع تم إقامته على مرحلتين وكل التفاصيل المتعلقة بالمشروع وهى كالتالى..

أهالينا 1

- تكلفة المشروع 600 مليون جنيه.

- مساحة المشروع 11 فدانا.

- يتكون المشروع من 25 عمارة سكنية وتشمل كل عمارة 12 دورا، يحتوي الدور على 4 وحدات سكنية بمساحة 90 مترا.

-تخصيص 32 وحدة سكنية لذوي الهمم وتم تجهيز مطالع خاصة وأبواب متسعة لهم.

-تنفيذ شبكة كهرباء وتركيب 1121 عداد كهرباء للوحدات السكنية والإدارية، وشبكة تغذية للمياه، وخزان سعة 1100 متر مكعب لخدمة المشروع، وشبكتى صرف صحى وأمطار.

-تأمين المشروع بشبكة تأمين إطفائى لجميع العمارات السكنية والمبانى الإدارية والخدمية.

-توفير 4 آبار مياه لرى المسطحات والمناطق الخضراء.

-إنشاء مول تجاري و84 محلا تجاريا بمساحات مختلفة لتوفير فرص عمل لسكان المنطقة.

- توفير مدرسة للتعليم الأساسى بإجمالي 28 فصلا دراسيا ومركزا طبيا متكاملا ومسجدا يسع 500 مصل و18 مشغلا لتوفير فرص عمل للسكان.

-توفير مدرسة للتعليم الأساسي بإجمالي 28 فصلا دراسيا ومركزا طبيا متكاملا ومسجدا يسع 500 مصل و18 مشغلا لتوفير فرص عمل.

مشروع أهالينا 2

- تكلفة مشروع أهالينا 2 نحو 700 مليون جنيه

- يضم المشروع 34 عمارة سكنية من 12 طابقا بكل طابق 4 وحدات بإجمالي 1632 وحدة سكنية.

-يضم المشروع 176 محلا تجاريا بمساحة 45 مترا مربعا للمحل و4 مولات تجارية.

-يضم المشروع مدرسة تعليم أساسى تضم 33 فصلا تعليميا وبه مسجد وكنيسة ومناطق خضراء وأماكن انتظار مخصصة سيارات، ومركز شباب على مساحة 7300 متر مربع لخدمة مشروعى أهالينا 1 و2.

-المشروع يحل مكان الرشاح الممتد بمنطقة أبو رجيلة بالسلام والذي تم ردمه وإنشاء طريق يخدم المنطقة.

-تسلمت الأسر شققا كاملة التأثيث.

- شهد المشروع نقل 1411 أسرة من مدينة الأمل-عزبة الهجانة سابقا- بالتزامن مع نقل عدد أخر من عدة أماكن لتسلم شقق مؤثثة ومزودة بكل الخدمات وذلك فى إطار القضاء على العشوائيات وتوفير مساكن آمنة وحياة كريمة للمواطنين.