«صباح الخير يا مصر» يستعرض حالة المرور في القاهرة والجيزة اليوم (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، حيث يشهد نفق الأزهر تباطؤا بسيطا في حركة المرور للقادم من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس.

كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى وسط البلد

وقالت هالة الحملاوي، إنّ الكورنيش يشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى وسط البلد، وفي طريق شارع الجيش توجد كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، وعندما نصل إلى منطقة الضاهر سنجد كثافات مرورية متقطعة ممتدة حتى الشوارع المؤدية إلى شارع رمسيس والذي يشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية ممتدة حتى مسجد النور في العباسية.

كثافات مرورية أمام القادم من الجيزة

وأضافت أنّ طريق كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام القادم من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي، وذات الأمر للقادم من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر.