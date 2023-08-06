الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023.. اعرف الخطوات

تقدم النيابة العامة من خلال موقعها الإلكتروني تقديم الكثير من الخدمات المتعلقة بالمرور، ومن بين تلك الخدمات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023 بطريقة سهلة ومبسطة، وللاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023

وعن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023، فتكون من خلال عدة خطوات مبسطة، وتكون أولى تلك الخطوات للاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023 من خلال الدخول على موقع النيابة العامة عن طريق الرابط.

وفى الخطوة التالية، تقوم بالضغط على أيقونة الاستعلامات، وبعدها ستظهر لك قائمة بالخدمات المتعلقة بالاستعلامات وهى الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

وفي الخطوة التالية للاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023، تكون من خلال الضغط على أيقونة «الاستعلام عن مخالفات المرور» برقم اللوحة وكتابة بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، والضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

أما فى حالة التظلم على مخالفات المرور، تقوم بالضغط على أيقونة التظلمات وبإدخال الرقم القومي الخاص بك تقوم بعمل تظلم على مخالفات المرور ومتابعة طلب التظلم.