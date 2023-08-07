طرق التظلم على مخالفات المرور في 3 دقائق.. وأنت بالمنزل

تقدم النيابة العامة، طريقة بسيطة وسهلة لقائدي السيارات عن طريق موقعها الإلكترونى، للتظلم على المخالفات المرورية، بدون الذهاب إلى مقر النيابة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، ما يوفر الكثير من الوقت والمجهود للمواطنين، ضمن خطوة التحول الرقمي، وميكنة الخدمات المقدمة.

خطوات التظلم على مخالفات المرور أونلاين

نستعرض في السطور التالية، خطوات التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا من المنزل:

1ـ الدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

2ـ ستظهر لك الخدمات التي تقدمها النيابة العامة إلكترونيًا، وهى خدمات نيابات المرور، خدمات وثائق الأحوال الشخصية، خدمات نيابات الأسرة، خدمات النيابات الجنائية.

3ـ الضغط على أيقونة «خدمات نيابات المرور»، لتظهر لك الخدمات المتعلقة بالمرور، وهي الاستعلامات، التصالح الفوري، الدفع، التظلمات، خدمة متابعة الطلبات.

4ـ الضغط على أيقونة «التظلمات»، وبعدها تحديد نوع التظلم، وبعد ذلك تدخل الرقم القومي، واضغط على تفاصيل المخالفة.

وبعد الانتهاء من هذه الخطوات، ستظهر لك كل المخالفات المستحقة وتفاصيلها، وكذلك الحد الأقصى والأدنى للغرامة المستحقة، وتحدد مخالفة التظلم وسببها، وتضغط تظلم، تظهر شروط وأحكام الخدمة الإلكترونية المستخدمة.

وبعد ذلك تضغط على الموافقة، لتظهر لك البيانات الأساسية لرخصة السيارة، وتكتب البيانات الشخصية، وتضغط على إرسال الطلب.

أخيرا تظهر بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب، احفظ الرقم لاستخدامه فيما بعد، وتُرسل نتيجة التظلم في رسالة على رقم الهاتف الذي أدخلته.