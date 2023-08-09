توقعات تنسيق كلية التمريض 2023.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب التنسيق، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، مطلعى الأسبوع المقبل، متضمنا الحدود الدنيا للكليات، خاصة القطاع الطبي، فضلا عن الكليات التي تندرج تحت مسمى كليات القمة مثل سياسة واقتصاد وإعلام، إضافة للمؤشرات الأولية للقبول بالكليات المختلفة، والتي منها توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 والأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2023-2024

كشفت المؤشرات الأولية لتوقعات تنسيق كلية التمريض 2023 -2024، عن وجود أماكن شاغرة كثيرة بكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية لطلاب لتنسيق المرحلة الثانية 2023، للشعبة العلمية علوم وأماكن شاغرة أيضًا للشعبة الرياضية بالمعاهد الفنية الصحية، وتأتى هذه المؤشرات استنادا لتحليل شرائح مجاميع نتائج الثانوية العامة التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي، وكذلك الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم والمشرف على قطاع التنسيق أن أعمال تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى يسير بصورة منتظمة، ودون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحاً أن إجمالي عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن تخطى الـ 102 ألف طالب وطالبة.