متى تبدأ المرحلة الثانية من التنسيق؟.. «التعليم العالي» توضح

مع اقتراب غلق باب التقديم بالمرحلة الأولى لتنسيق القبول في الكليات، ينتظر الآلاف من طلاب الثانوية العامة 2023 الذين لم يقدموا في مرحلة التنسيق الأولى، إعلان موعد تنسيق المرحلة الثانية.

موعد تنسيق المرحلة الثانية

وقالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، إنّ من المقرر فتح المرحلة الثانية من التنسيق عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى، موضحة أنّ التوقعات تشير إلى أنّ تنسيق المرحلة الثانية 2023 سينطلق، خلال الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من إجراءات إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

وذكرت المصادر، أنّه عقب 72 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الأولى تنطلق أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023، وعلى الطلاب الاستعداد لكل خطوات التنسيق واتباع الإرشادات الخاصة، والابتعاد قدر المستطاع عن أي أخطاء.

مد المرحلة الأولى للتنسيق

وتواصل مراكز التنسيق تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب، إذ يستمر حاليا تنسيق المرحلة الأولى على مستوى الجمهورية، وتمّ مد الفترة إلى الخميس المقبل تيسيرًا على الطلاب.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وتتابع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات تنسيق الجامعات، معلنة أن تنسيق المرحلة الأولى مستمر دون عراقيل، ويسير وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.