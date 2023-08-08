«التعليم العالي» تنظم ورشة عن دمج المرأة في القطاعات الصحية والقانونية

نظمت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي ورشة عمل بعنوان «إدماج احتياجات المرأة في القطاعات الصحية والقانونية ومناهضة العنف ضد المرأة»، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للمرأة، وبرنامج «أسرة» الذي تنفذه هيئة «باث فيندر» بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»،، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناولت الورشة عدة موضوعات، منها أنماط وأشكال العنف ضد المرأة، وقواعد وأخلاقيات تنظيم الأسرة، ودور المجالس القومية ومؤسسات الدولة في تقديم الدعم للمرأة المعنفة، وجرائم التحرش والتنمر والقواعد القانونية المنظمة لها وجرائم تقنية المعلومات والابتزاز الإلكتروني ضد المرأة، والمساواة في الأدوار الاجتماعية بين الجنسين، وظاهرة العنف ضد المرأة وتأثيراته السلبية على تنمية المجتمع، والعادات والتقاليد المغلوطة في ظل تغير القيم الاجتماعية وتأثيرها على العنف ضد المرأة والفتاة داخل وخارج الأسرة، ودور عيادات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، والصحة الإنجابية للفتيات والسيدات.

إجراءات قانونية صحيحة للتعامل مع مشكلات المرأة

وخلال فعاليات الورشة، تم إجراء عدد من الأنشطة التدريبية للمشاركين، كما دارت مناقشات مفتوحة حول محاور ورشة العمل، منها مناقشة بعض الإجراءات القانونية الصحيحة للتعامل مع المشكلات التي تواجه المرأة، ومناقشة أهم أشكال العنف السائدة نحو المرأة في المجتمع الخارجي وآثارها المدمرة مثل ختان الإناث وزواج القاصرات.

وأشار أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة والمشرف على لجنة تكافؤ الفرص إلى أن اللجنة حققت العديد من الإنجازات بالتنسيق مع الجهات المعنية كالمجلس القومى للمرأة، ووزارة الصحة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فى عدة مجالات، ومنها تنظيم ورش العمل لمناهضة العنف ضد المرأة، وتنظيم تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» في الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، وغيرها من المبادرات والفعاليات التي تستهدف زيادة وعى العاملين بالوزارة تجاه القضايا المختلفة.

ومن جانبها، أشارت هالة الأمين رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة إلى أنه تم إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة ودعم ذوى الإعاقة بكل من الكليات التكنولوجية والمعاهد التابعة لها، وكذا الجامعات التكنولوجية؛ لتفعيل استراتيجية تمكين المرأة 2030 ، والإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان بها.

الاهتمام بالمرأة فى المحافظات

وأشاد المشاركون بالورشة بالموضوعات المطروحة، مؤكدين ضرورة الاهتمام بالمرأة خاصة فى المحافظات الإقليمية، فضلاً عن تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء فى مختلف المجالات، وكذا الاهتمام بالبرامج التدريبية التي تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة، وصقل مهارات التواصل لديها، وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين والمشاركات شهادات المشاركة في فعاليات الورشة.

وحاضر في فعاليات الورشة، من وزارة الصحة قطاع تنظيم الأسرة الدكتور عاطف سعيد، والدكتور نوران عمران، والدكتور أحمد صلاح، ومن المجلس القومي للمرأة مريم حسين، ومن هيئة «باث فيندر» سارة النجار، ورامي بخيت.