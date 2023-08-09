صندوق تطوير التعليم: جامعة مصر الدولية تشارك في مبادرة «اختر كليتك» بالبحيرة

شاركت جامعة مصر التكنولوجية الدولية في مبادرة «اختر كليتك» والتي تنظمها محافظة البحيرة للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى للمبادرة العام الماضي.

أكد أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن مبادرة «اختر كليتك» تأتي تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وتستهدف من خلال سلسلة الندوات التي تنظمها على مدار ثلاثة أيام إلقاء الضوء على طبيعة الكليات المختلفة وأقسامها المتوفرة، وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة بهدف توعية وتثقيف طلاب الثانوية العامة عند اختيار الكليات.

1400 طالب شاركوا في الندوة

وأضاف في بيان صحفي، أن حوالي 1400 طالب وطالبة شاركوا في الندوات، بحضور ممثلي 15 جامعة حكومية وأهلية لتوعية طلاب الثانوية العامة بطبيعة الكليات وأقسامها المتوفرة وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة.

وأوضح أن جامعة مصر التكنولوجية الدولية أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والعاملين بها قدموا خلال مشاركة الجامعة بالمبادرة عرضًا تفصيليًا عن التعليم التكنولوجي ورسالة الجامعات التكنولوجية في مصر، واستعرضوا إمكانيات الجامعة من معامل وورش ومعدات وتجهيزات وبنية تحتية وبرامج دراسية تواكب سوق العمل.

وأجاب مسؤولي الجامعة على جميع الاستفسارات التي طرحها الطلاب وأولياء الأمور والإعلاميين والحضور، حيث شارك في العرض مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الكلية التكنولوجية بالقاهرة.

ووجهت نائب المحافظ الشكر والتقدير للأمين العام لصندوق تطوير التعليم على دعمه للمبادرة للعام الثاني على التوالي، كما وجهت الشكر لوفد جامعة مصر التكنولوجية الدولية الذي شارك في الندوات.

تعزيز الابتكار وتطوير المهارات

ونصح الدكتور أحمد الحيوي طلاب الثانوية العامة بالمشاركة في مثل تلك الندوات للاستفادة منها في اختيار الكلية المناسبة لهم، مشيرًا إلى أن التعليم العالي يعد مرحلة محورية مهمة في التطور المعرفي للطلاب، ويسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تعزيز الابتكار وتطوير المهارات، ويعتبر وسيلة لتحسين نوعية الحياة ومعالجة التحديات الاجتماعية والعالمية الكبرى وهو أحد المحركات الرئيسية لأداء النمو والازدهار والقدرة التنافسية للدول.

الترويج للكليات المختلفة وفقا لحاجة العمل

وتأتي تلك المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الترويج للكليات المختلفة وفقا لحاجة العمل وتشجيع طلاب الثانوية العامة على الالتحاق بتلك الكليات التطبيقية غير المعروفة لهم، وتوضيح كل التفاصيل للطلبة وأولياء الأمور لمساعدتهم في اختيار الكلية المناسبة.