اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في المنوفية بنسبة نجاح 87,95%

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني بنسبة نجاح 87,95% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة ولغات وطلاب المنازل.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

وقال محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 19 ألفا و 317 طالبا، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 15 ألفا و763 طالبا.

ومن جهة أخرى، اعتمد محافظ المنوفية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية دور أغسطس بنسبة نجاح 100%، حيث بلغ عدد المتقدمين 475 طالبا وعدد الناجحين 352 طالبا.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد التقي مساء أمس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لبحث عدد من الموضوعات التي تخص محافظة المنوفية ومن بينها زيادة المدراس التجريبية في ظل الإقبال الكبير عليها، وذلك بحضور محمد موسي نائب محافظ المنوفية.