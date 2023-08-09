إعادة عرض مسلسل Oppenheimer.. كم وصلت إيرادات الفيلم في دور العرض؟

بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان في دور العرض السينمائي حول العالم خلال الفترة الماضية وتجاوزت إيراداته الـ 500 مليون دولار، قررت شبكة «BBC» إعادة عرض مسلسل Oppenheimer إخراج سام واتيرستون، عبر منصة «iPlayer»، وذلك بعد 40 عاما على عرض المسلسل للمرة الأولى في عام 1980.

يتناول مسلسل Oppenheimer السيرة الذاتية للعالم روبرت أوبنهايمر، على مدار 7 حلقات، وأدى سام ووترستون دور «أوبنهايمر» خلال الأحداث، كما هو الحال مع فيلم المخرج كريستوفر نولان، تبع المسلسل دور العالم الأمريكي في تطوير أول أسلحة نووية في العالم ومنافسته مع إدوارد تيلر، حتى تم تجريده من تصريحه الأمني من قبل لجنة الطاقة الذرية الأمريكية في الخمسينيات من القرن الماضي.

تفاصيل مسلسل Oppenheimer

وشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم من بينهم: ديفيد سوشيت، كيت هاربر، جون كارسون وكريستوفر مونك وجانا شيلدن.

ترشح مسلسل Oppenheimer لمجموعة كبيرة من الجوائز منها جوائز «إيمي» و«جولدن جلوب»، وحصل على 3 جوائز «بافتا» منها جائزة أفضل مسلسل درامي عام 1981، من بين 7 جوائز ترشح لها.

1.5 مليون دولار.. تكلفة مسلسل Oppenheimer

بلغت تكلفة إنتاج المسلسل 1.5 مليون دولار (أي ما يعادل 5.5 مليون دولار اليوم)، وتم تصويره بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتم بناء مواقع تصوير واسعة في كولورادو سبرينجز لتصوير مقر مشروع مانهاتن الذى كان يضم علماء يقمون بالعمل على تطوير الأسلحة النووية خلال الحرب العالمية، وكان يشرف عليه أوبنهايمر.