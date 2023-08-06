فيلم «Oppenheimer» يتراجع إلى المركز الرابع في شباك التذاكر الأمريكي

تراجع فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان في شباك التذاكر الأمريكي من المركز الثاني إلى المركز الرابع، وذلك للمرة الأولى منذ عرضه بالسينمات، محققا إيرادات يومية تقدر بـ8.3 مليون دولار، وجاء ذلك بعد طرح فيلم «Meg 2: The Trench» الذي احتل المركز الثاني في يومه الأول بالسينمات بإيرادات تقدر بـ12.1 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وحافظ فيلم «Barbie» على صدارة شباك التذاكر الأمريكي محققا 17 مليون دولار، بينما ارتفع إجمالي إيرادات الفيلم حول العالم لـ951 مليون دولار، وفي المركز الثالث جاء فيلم «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» محققا 9.3 مليون دولار.

«Oppenheimer» يحقق 439 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

سجل فيلم «Oppenheimer» إجمالي إيرادات عالمية وصل لـ439.1 مليون دولار، منهم 208.1 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة، و231 مليون دولار في السوق الخارجية، وذلك خلال 15 يوما من العرض في السينمائي حول العالم.

ويتناول الفيلم البالغة ميزانيته الـ100 مليون دولار، السيرة الذاتية للعالم روبرت أوبنهايمر الذي يعرف باسم «والد القنبلة النووية» وذلك بسبب جهوده التي ساهمت في تطوير الأسلحة النووية خلال الحرب العالمية الثانية.