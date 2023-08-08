شكاوى من عدم وضوح الصوت في فيلم Oppenheimer.. والمخرج: «مقصود»

وجد عدد من مشاهدي فيلم Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان، صعوبة في سماع الحوار بين الشخصيات في بعض المشاهد بوضوح، وهو ما أكد المخرج الأمريكي أنّه كان مقصودا، وأنّه قرر عدم عودة ممثليه إلى حجرة التسجيل في مرحلة ما بعد الإنتاج لإعادة تسجيل حوار المشاهد، وهي خطوة شائعة في صناعة الأفلام تسمى «استبدال الحوار الآلي».

وأضاف مخرج Oppenheimer في حوار مع موقع Insider: «أحب استخدام الأداء الذي تم تقديمه خلال المشهد بدلا من أن يعيد الممثل التعبير عنه لاحقًا، وهو اختيار فني قد يختلف معه بعض الناس، وهذا حقهم».

كريستوفر نولان يوضح سببب عدم وضوح الصوت في Oppenheimer

ويرجع سبب عدم وضوع الصوت بشكل كبير في بعض المشاهد بسبب كاميرات IMAX التي يستخدمها «نولان»، قائلا: «هناك بعض التحسينات الميكانيكية، تقوم IMAX ببناء كاميرات جديدة في الوقت الحالي ستكون أكثر هدوءًا، لكن الاختراق الحقيقي هو في تكنولوجيا البرمجيات التي تسمح لك بتصفية ضوضاء الكاميرا».

وتابع: «لقد تحسن ذلك بشكل كبير خلال 15 عامًا أو نحو ذلك من استخدامي لهذه الكاميرات، ما يتيح لك القيام بمزيد من المشاهد التي لم أكن أستطيع القيام بها في الماضي».

انتقادات لتصميم الصوت في أفلام كريستوفر نولان

وغالبًا ما ينتقد التصميم الصوتي في أفلام كريستوفر نولان، ما يجعل الحوار غير مسموع، وكانت هناك ردود فعل على أنّ توم هاردي كان غير مفهوم في فيلم «The Dark Knight Rises»، وقال نولان سابقًا إنّ فيلم «Interstellar» لعام 2014 واجه شكاوى مماثلة.

وأوضح في تصريحات سابقة، أنّ الجانب الصوتي في الفيلم مهم جدا في الصناعة السينمائية، لكنه يحب التلاعب به حسب رؤيته الإبداعية في الفيلم.