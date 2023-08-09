أسعار الذهب العالمية تتجه نحو الارتفاع مع تراجع تصنيف البنوك الأميركية.. لماذا؟

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم في البورصة العالمية، بعدما اقتربت من أدنى مستوياتها خلال شهر واحد في الجلسة السابقة، بالتزامن مع تراجع الدولار والسندات الأمريكية، قبل يوم واحد من إصدار بيانات التضخم الأمريكية المهمة في تحديد مسار أسعار الفائدة الأمريكية، المقرر أن تعلن خلال الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتلقت أسعار الذهب دعمًا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد قرار وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف العديد من البنوك الأمريكية، ما دفع حائزي الدولار إلى السعي للاستثمار في الذهب، بوصفه ملاذ آمن في أوقات الأزمات وعدم اليقين الاقتصادي، وفق تقرير لوكالة «رويترز».

تحذيرات من تخفيضات محتملة جديدة لعدد من البنوك

كانت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» خفضت التصنيف الخاص بعدد من البنوك صغيرة ومتوسطة الحجم في الولايات المتحدة، كما حذرت من تخفيضات أخرى محتملة لعدد من كبار البنوك في البلاد، ما دفع كثير من المستثمرين للجوء إلى الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر الاقتصادية، ليرتفع السعر عالميا مدعومًا بتجدد المخاوف الخاصة بوضع الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم.

مراجعة القوة الائتمانية للقطاع المصرفي الأمريكي

وحذرت «موديز» من إمكانية إخضاع القوة الائتمانية للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة للاختبار، من خلال مراجعة مخاطر التمويل وضعف الربحية، إذ جرى تخفيض تصنيفات 10 بنوك بدرجة واحدة.

ووضعت الوكالة 6 بنوك أخرى قيد المراجعة استعدادا لتخفيضات محتملة، وعلى رأسها بنك «نيويورك ميلون»، و«يو إس بانكورب»، و«ستيت ستريت» و«ترويست فاينانشال»، كما غيرت نظرتها المستقبلية إلى سلبية بالنسبة لـ11 مصرفا رئيسيا.