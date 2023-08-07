«ذهب مصر»: تراجع أسعار المعدن الأصفر وسط توقعات برفع أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في ختام تعاملات اليوم الاثنين، تزامناً مع تراجع سعر الأوقية في البورصات العالمية، بفعل تصريحات من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بضرورة الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة، ورفع أسعار الفائدة، للتغلب على التضخم، وسط تزايد التوقعات بأن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، المرتقب صدورها في وقت لاحق خلال الأسبوع الجاري، ستكون أعلى من المتوقع.

أسعار الذهب اليوم

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر، إن أسعار المشغولات الذهبية تراجعت بقيمة 5 جنيهات للجرام على الأقل، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، مقارنةً بختام تعاملات مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، التعاملات عند مستوى 2155 جنيهاً، واختتم التعاملات عند مستوى 2150 جنيهاً.

كما تراجع سعر الأوقية الذهبية في البورصات العالمية، بنحو 6 دولارات، حيث افتتحت تعاملات اليوم الاثنين عند مستوى 1943 دولاراً، واختتمت التعاملات عند مستوى 1937 دولاراً.

سعر جرام الذهب عيار 24

ولفت «كامل» إلى أن جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والذي يُستخدم في السبائك الذهبية، سجل في ختام التعاملات اليوم، 2457 جنيهاً، متراجعاً بمقدار 7 جنيهات عن اليوم السابق، بينما سجل جرام الذهب عيار 18، نحو 1843 جنيهاً، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 17200 جنيه.