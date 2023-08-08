سعر الذهب اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية.. اعرف عيار 21 بكم؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في التعاملات المسائية استقراراً، وتحديداً عيار 21 الأكثر انتشاراً بين المواطنين داخل السوق المصري، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم الثلاثاء في التعاملات المسائية، وفقاً لآخر تحديث أعلنته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات المسائية 2469 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً بين جميع الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في التعاملات المسائية 2160 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو الأكثر شيوعاً في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بالتعاملات المسائية 1851 جنيهاً للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1440 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب 22 اليوم 2263 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم بالتعاملات المسائية 17280 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.